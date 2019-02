Os #Ovalados debatem a segunda rodada do 6N com Inglaterra e Gales dominando a competição. O time da rosa aplicou uma vitória histórica sobre a França, a maior desde 19111 enquanto os galeses passaram com facilidade sobre a Itália. No final do programa os #Ovalados ainda tiveram tempo de discutir e dar suas previsões sobre o Super Rugby, que começa esse fim de semana.