Foram meses de reuniões para conceber uma ideia tão sonhada. Procurar fazer uma resenha sobre o rugby de uma maneira leve, bem-humorada mas ao mesmo tempo que forneça bastante informação e procure unir o Brasil do rugby em aproximadamente trinta minutos. É com este cenário que surgiu o novo projeto do Portal do Rugby, o “Ovalados”.

Ale Ferrer, um dos coordenadores do projeto, comenta: “O ‘Ovalados’ surge com a demanda cada vez maior que o praticante e torcedor do rugby brasileiro se sinta pertencido pelo esporte que tanto ama para além do seu clube. Observamos que, dentro do seu alcance, o Portal pode ajudar a gerar este senso de pertença e partilha. É com esta base que surgem os (ou o) ‘Ovalados’. Vamos trabalhar semanalmente para ele e queremos que dê muito certo. Contamos com o apoio de todos”.

O narrador Luís Kolle se mostra empolgado: “Há aquela expectativa de ser o começo, há incertezas, mas é preciso arriscar. Assim como na vida. O ‘Ovalados’ é uma ideia bacana e dentro dele vai haver o “Drop do Gordo”, mas aguardem! Em breve são dadas mais informações”.

Victor do Rugby (Editor chefe do Portal do Rugby) disse estar feliz com o novo projeto: “É mais uma boa iniciativa que reforça o nosso compromisso com o rugby brasileiro de quase uma década, quer seja no nosso premiado website do Portal, com os quase 3 anos do podcast Mesa Oval e agora com o ‘Ovalados'”.

Então não percam, ‘Ovalados’ começa nesta segunda-feira às 21h (hora de Brasília) ao vivo pelo Facebook do Portal do Rugby.