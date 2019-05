Final de semana com Yaras e Tupis em campo!

Em Langford, no Canadá, as Yaras retornaram à Série Mundial e sentiram o peso da volta ao rugby de elite, iniciando a fase final de preparação do ciclo olímpico. Já os Tupis embarcaram para Assunción como detentores do título sul americano e conseguiram emplacar o maior resultado para cima dos Yacarés.

