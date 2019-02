Os #Ovalados debatem quem será o campeão do Super Sevens Masculino, o campeonato brasileiro da modalidade, disputado nos dias 23 e 24 no Clube da Aeronáutica na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro a competição, que contará com 12 equipes reúne nomes tradicionais do rugby brasileiro com alguns estreantes, quem saíra campeão dessa disputa?