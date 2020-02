No Ovalcast desta semana o olhares estiveram sobre as Américas, com o Chile recebendo a abertura do World Rugby Sevens Challenger Series, ao passo que no Brasil o Corinthians foi finalmente anunciado como representante brasileiro na SLAR. Já na Argentina, os Jaguares provaram força no Super Rugby. Mas também olhamos para a Europa, com a prévia para a próxima rodada do Six Nations. Programa imperdível recheado de assuntos!

