Não faltaram assuntos para o Ovalcast desta semana. O jogo histórico da Seleção Brasileira Feminina de Rugby XV contra a Colômbia deu o kickoff ao programa, seguido do debate sobre as vitórias de Inglaterra e França no Six Nations… E sobre o efeito do coronavírus no torneio. Falamos ainda dos Lobos portugueses, da largada da SLAR, do título da Nova Zelândia no sevens e de outra jornada do Super Rugby. Uau!

SoundCloud: clique aqui

Spotify: clique aqui

- Continua depois da publicidade -

Deezer: clique aqui

iTunes: clique aqui