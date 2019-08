O Rugby Championship deu uma pausa, mas a Copa das Nações do Pacífico colocou em campo 6 países que jogarão a Copa do Mundo – Japão, Tonga, Estados Unidos, Samoa, Fiji e Canadá. E o assunto não parou por aí. Com todos planejando passos adiante com novas ligas profissionais, há muito a se discutir hoje em nosso Ovalcast! Ouça já!



