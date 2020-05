As atualidades seguiram no Ovalcast! Os amistosos de julho de 2020 foram oficialmente adiados pelo World Rugby, que está discutindo a possibilidade de mudar de vez as datas dos jogos das seleções nacional. Para completar, a novela do futuro formato do Super Rugby segue e cada vez mais interessante.

O calendário futuro do rugby está em debate em nossa faixa semanal de debate sobre rugby internacional!

Minutos dos assuntos:

– Amistosos de julho – 2:50

– Futuro do Super Rugby – 17:10

– Novo calendário mundial – 37:38

Ouça também em:

SoundCloud: clique aqui

Spotify: clique aqui

Deezer: clique aqui

iTunes: clique aqui