Os boatos sobre as negociações para a entrada da África do Sul no torneio europeu esquentaram o debate desta semana do Ovalcast! Mas, lógico, ainda falamos muito sobre as vitórias de Irlanda, Inglaterra e França pela 2ª rodada do Six Nations 2020, assim como sobre o triunfo de Portugal no Rugby Europe Championship e a rodada do Super Rugby! Imperdível, como sempre.

