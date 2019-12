Não faltaram assuntos neste fim de ano no Ovalcast, nosso podcast semanal sobre rugby internacional.

A Cidade do Cabo, na África do Sul, foi palco para o Circuito Mundial de Sevens, que teve o Brasil em campo no feminino. A Nova Zelândia ergueu a taça entre os homens e entre as mulheres e foi assunto!

Ainda rolou muito rugby do melhor na Europa com a Heineken Champions Cup, em fase de decisões, e, lógico, comentamos sobre a contratação de Ian Foster para o comando dos All Blacks.

Porém, o assunto que recheou mesmo o programa foi o anúncio da criação do World Rugby Sevens Challenger Series, a nova segunda divisão mundial masculina, que terá participação dos Tupis.

- Continua depois da publicidade -

Portanto, ouça logo um baita programa!

SoundCloud: clique aqui

Spotify: clique aqui

Deezer: clique aqui

iTunes: clique aqui