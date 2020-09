Tempo de leitura: 1 minuto

Ela tem 27 anos e joga a Farah Palmer Cup, a grande competição do rugby XV feminino na Nova Zelândia. Larissa Lima é brasileira, cresceu em Portugal, jogou pela Agrária de Coimbra, Técnico e Sporting, em Lisboa, além de ter brevemente jogado no Brasil com o Brasília e o Goianos. Hoje a terceira linha brasileira está no poderoso Counties Manukau, já tendo jogado ao lado de Ruby Tui e Portia Woodman. Mais que isso: Larissa ainda está de olho no Rugby League e quer defender a Seleção Brasileira no ano que vem na Copa do Mundo. Ouça já a entrevista com uma jogadora que você precisa conhecer!

