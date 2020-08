Tempo de leitura: 1 minuto

No Ovalcast #47 mergulhamos no mundo da arbitragem com uma conversa franca com o árbitro Victor Hugo Barboza, membro da Comissão de Arbitragem da CBRu. Victor falou sobre os trabalhos atuais, incluindo o novo canal de comunicação, o Alô Rugby. Analisamos a situação atual da arbitragem brasileira, em papo que rendeu!



