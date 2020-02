Não faltaram emoções nesta semana ovalada! O Ovalcast passou a limpo a abertura do Six Nations europeu, em especial o clássico entre França e Inglaterra, bem como a participação brasileira no Circuito Mundial de Sevens e a estreia de Portugal no Rugby Europe Championship!

Fechamos o programa ainda com um pouco da largada do Super Rugby. Imperdível!









