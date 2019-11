Voltamos com força total! Depois desse mundial espetacular, nós vamos analisar as os jovens Lobos de Portugal e os experienteas Tupis do Brasil que jogam nesse sábado em São Paulo; além de uma passada no Rugby Inglês ainda de ressaca da final da copa, com o Sarracens punido com multa e perda de pontos na Premiership. Tudo com Diego Monteiro, Francisco Isaac, Márcio Chitão e o estreante Julio Muralha!



