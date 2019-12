Fim de ano é época de materiais especiais do Portal do Rugby. Neste ano, no entanto, levamos os especiais às ondas de podcast! Se 2019 foi ano de Copa do Mundo, 2020 é ano de Jogos Olímpicos e a história, cultura e geografia do rugby estão sempre em destaque. Ao longo de 5 programas, navegaremos pelo mundo para mostrar como é a bola oval em cada país do planeta! Um continente por programa e estreamos com o continente que é a cara do rugby: a Oceania! É rugby muito além de All Blacks e Wallabies. Portanto, pontapé inicial para a Ovalpedia!



SoundCloud: clique aqui

Spotify: clique aqui

Deezer: clique aqui

- Continua depois da publicidade -

iTunes: clique aqui