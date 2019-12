O Japão colocou a Ásia no centro do rugby mundial em 2019 e em 2020 por conta da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. Porém, há muito mais rugby por todo o continente, do extremo Leste ao Oriente Médio. O continente mais populoso do rugby ainda engatinha na maior parte dos países no rugby, mas há muita história por lá. Confira o segundo episódio da Ovalpedia!

Clique aqui para ouvir o programa #1 sobre a Oceania.

- Continua depois da publicidade -

Ovalpedia disponível em:

SoundCloud: clique aqui

Spotify: clique aqui

Deezer: clique aqui

iTunes: clique aqui