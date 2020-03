A Ovalpedia voltou! Nosso programa especial de história, geografia e cultura do rugby retorna contando um pouco sobre o início do rugby no Brasil e sobre o primeiro troféu disputado no país, a Taça Beilby Alston.

Para mais sobre as origens do rugby no Brasil, clique aqui.

Lista de campeões da Taça Beilby Alston:

Ano Equipe da casa Placar vs Placar Equipe visitante Campeão 1927 RJ 29 X 03 SP 1928 SP 08 X 06 RJ 1929 RJ 16 X 05 SP 1930 SP 08 X 11 RJ 1931 RJ 27 X 03 SP 1932 * 1933 SP 03 X 00 RJ 1934 RJ 15 X 03 SP 1935 SP 03 X 00 RJ 1936 RJ 11 X 00 SP 1937 SP 12 X 16 RJ 1938 RJ 03 X 08 SP 1939 SP 20 X 00 RJ 1940 RJ 06 X 05 SP 1941-46 ** 1947 SP 00 X 08 RJ 1948 RJ 16 X 04 SP 1949 SP 13 X 06 RJ 1950 RJ 06 X 00 SP 1951 SP 26 X 06 RJ 1952 RJ 09 X 21 SP 1953 SP 12 X 03 RJ 1954 RJ 00 X 06 SP 1955 SP 20 X 06 RJ 1956 RJ 13 X 00 SP 1957 SP 11 X 13 RJ 1958 RJ 13 X 03 SP 1959 SP 17 X 03 RJ 1960 RJ 03 X 33 SP 1961 SP 25 X 10 RJ 1962 RJ 00 X 57 SP 1963 SP 38 X 06 RJ 1964-1969 *** 1970 RJ 05 X 48 SP 1971 SP 33 X 05 RJ 1972 RJ 09 X 39 SP 1973 **** 1974 SP 24 X 09 RJ 1975 SP 49 X 03 RJ 1976 RJ 24 X 17 SP 1977 SP 27 X 12 RJ 1978 **** 1979 RJ 15 X 30 SP 1980-1982 **** 1983 SP 15 X 07 RJ Ranking Títulos São Paulo 24 Rio de Janeiro 15

Taça disputada entre as seleções estaduais de São Paulo e Rio de Janeiro.



*Sem disputa em 1932 por conta da Revolução Paulista;

**Sem disputa entre 1941 e 1946 por conta da Segunda Guerra Mundial;

***Sem disputa entre 1964 e 1969 por falta de atletas no RJ;

****Sem disputa, outros motivos.