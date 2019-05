Nesta semana começou um triangular de XV feminino em Fiji entre a seleção da casa, Samoa e Hong Kong, em mais um passo de fomento para o XV feminino da região.

No última sexta, Hong Kong, que jogou a última Copa do Mundo, derrotou as fijianas, mas hoje foi a vez de Samoa estrear e vencer Hong Kong, embolando por completo as disputas. No próximo sábado, Samoa e Fiji duelam valendo o título para ambas – e também para Hong Kong.

Asia Pacific Womens Championship – em Lautoka, Fiji

- Continua depois da publicidade -

Dia 24/05 – Fiji 10 x 29 Hong Kong

Dia 29/05 – Samoa 34 x 15 Hong Kong

Dia 01/05 – Fiji x Samoa

Filipinas e Singapura na final da 2ª divisão asiática masculina

Entre os homens, a quarta-feira também esteve agitada, com as semifinais da 2ª divisão do continente rolando em Taiwan. A seleção da casa foi derrotada por Singapura por 18 x 13 e agora terá que jogar contra o rebaixamento, ao passo que Singapura pegará na final as Filipinas, que derrotaram o Sri Lanka por 39 x 22. Quem vencer a final fará repescagem de promoção contra o último colocado da elite.

📽Chinese Taipei with a leaf out of @fijirugby's book! They're facing Singapore in the second semi-final on home soil in #ARC2019 Div I pic.twitter.com/heeNWozPQC — Asia Rugby (@asiarugby) 29 de maio de 2019

Asia Rugby Championship – Division 1 – em Taipé, Taiwan]

Semifinais

Filipinas 39 x 22 Sri Lanka

Taiwan 13 x 18 Singapura

Finais – dia 01/06

Sri Lanka x Taiwan – Decisão de 3º lugar

Filipinas x Singapura – Final