Ainda está longe, mas 2023 promete ter dois meses de overdose de rugby. A Copa do Mundo será na França entre os dias 08 de setembro e 21 de outubro. Já a edição 2023 dos Jogos Pan-Americanos, que seguirão contando com rugby sevens, será no Chile, na capital Santiago, entre os dias 20 de outubro e 05 de novembro.

Em 2019, o Pan foi em Lima, no Peru, na virada de julho para agosto, ficando mais distante da Copa do Mundo de Rugby, que teve pontapé inicial em setembro.

A cerimônia de abertura do Pan de Santiago será um dia antes da final da Copa do Mundo de Rugby. As datas do rugby sevens não foram ainda divulgadas, mas o torneio deverá começar após o dia 21.

Os trabalhos para o Pan de 2023 já avançaram, com os esportes participantes sendo oficialmente confirmados em março.