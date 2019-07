ARTIGO COM VÍDEO – O sábado de jogos do rugby sevens no Pan de Lima começou excelente para as seleções do Brasil.

A Seleção Feminina assegurou matematicamente sua classificação às semifinais ao derrotar por contundentes (e esperados) 45 x 00 o México, em jogo de domínio completo das Yaras do início ao fim. Raquel e Bianca marcaram 2 tries cada, ao passo que Mulan, Izzy e Mille também deixaram os seus.



O resultado brasileiro conjugado com a vitória avassaladora do Canadá sobre o Peru (54 x 00) garantiu as duas equipes na próxima fase pelo Grupo B. Por sua vez, o Grupo A teve a Colômbia assegurando classificação muito festejada, ao bater Trinidad e Tobago por tranquilos 38 x 10, ao passo que os Estados Unidos eliminaram a Argentina com sonoros 49 x 00 (em jogo com direito a 3 tries da craque Naya Tapper).

Já no masculino o Brasil fez outro resultado que, apesar de esperável, foi muito festejado, pelo tamanho da vitória; 59 x 00 sobre a Guiana. O resultado deu um saldo importantíssimo para os Tupis seguirem sonhando com as semifinais, uma vez que na sequência o Chile perdeu por 20 x 07 para os Estados Unidos, que lideram o Grupo A. O Chile lamentou cartão vermelho no segundo tempo, após ter liderado o placar no intervalo por 7 x 5. No jogo do Brasil, cruzaram o in-goal para os Tupis Maranhão (2 vezes), Felipe Sancery, Stefano, Robert, Laurent, Josh, Massari e Zé.

Com os resultados, o Brasil irá a campo contra os Estados Unidos com a pressão mais para cima dos chilenos, que precisarão criar saldo sobre Guiana. O Grupo B, por outro lado, já teve Canadá e Argentina assegurando classificação. Os canadenses colocaram 31 x 00 na Jamaica e os argentinos sepultaram o Uruguai (semifinalista de Toronto 2015) com indiscutíveis 27 x 00.

Horários de Brasília

Dia Horário Categoria Equipe X Equipe Fase 26/07 11h50 Feminino COLÔMBIA 24 X 14 ARGENTINA Grupo A 26/07 12h15 Feminino EUA 55 X 00 T&T Grupo A 26/07 12h40 Feminino BRASIL 33 X 05 PERU Grupo B 26/07 13h05 Feminino CANADÁ 54 X 00 MÉXICO Grupo B 26/07 13h30 Masculino BRASIL 14 X 14 CHILE Grupo A 26/07 13h55 Masculino EUA 62 X 00 GUIANA Grupo A 26/07 14h20 Masculino CANADÁ 31 X 00 URUGUAI Grupo B 26/07 14h45 Masculino ARGENTINA 52 X 00 JAMAICA Grupo B 27/07 12h10 Feminino COLÔMBIA 40 X 10 T&T Grupo A 27/07 12h35 Feminino EUA 49 X 00 ARGENTINA Grupo A 27/07 13h00 Feminino BRASIL 45 X 00 MÉXICO Grupo B 27/07 13h25 Feminino CANADÁ 54 X 00 PERU Grupo B 27/07 13h50 Masculino BRASIL 59 X 00 GUIANA Grupo A 27/07 14h15 Masculino EUA 20 X 07 CHILE Grupo A 27/07 14h40 Masculino CANADÁ 31 X 00 JAMAICA Grupo B 27/07 15h05 Masculino ARGENTINA 32 X 00 URUGUAI Grupo B 27/07 16h00 Feminino ARGENTINA 46 X 00 T&T Grupo A 27/07 16h25 Feminino EUA 38 X 00 COLÔMBIA Grupo A 27/07 16h50 Feminino PERU 43 X 07 MÉXICO Grupo B 27/07 17h15 Feminino CANADÁ 26 X 00 BRASIL Grupo B 27/07 17h40 Masculino CHILE 87 X 07 GUIANA Grupo A 27/07 18h05 Masculino EUA 10 X 12 BRASIL Grupo A 27/07 18h30 Masculino URUGUAI 10 X 14 JAMAICA Grupo B 27/07 18h55 Masculino ARGENTINA 12 X 07 CANADÁ Grupo B 28/07 11h10 Feminino PERU 31 X 10 T&T Semifinal pelo 5º lugar 28/07 11h35 Feminino ARGENTINA 32 X 07 MÉXICO Semifinal pelo 5º lugar 28/07 12h00 Masculino JAMAICA 19 X 33 GUIANA Semifinal pelo 5º lugar 28/07 12h25 Masculino CHILE 24 X 05 URUGUAI Semifinal pelo 5º lugar 28/07 12h50 Feminino CANADÁ 41 X 00 COLÔMBIA Semifinal pelo Ouro 28/07 13h15 Feminino EUA 33 X 19 BRASIL Semifinal pelo Ouro 28/07 13h40 Masculino ARGENTINA 31 X 07 EUA Semifinal pelo Ouro 28/07 14h05 Masculino BRASIL 05 X 35 CANADÁ Semifinal pelo Ouro 28/07 15h00 Feminino T&T 00 X 22 MÉXICO Disputa de 7º lugar 28/07 15h25 Feminino PERU 12 X 34 ARGENTINA Disputa de 5º lugar 28/07 15h50 Masculino GUIANA 00 X 24 URUGUAI Disputa de 7º lugar 28/07 16h15 Masculino JAMAICA 12 X 50 CHILE Disputa de 5º lugar 28/07 16h40 Feminino COLÔMBIA 29 X 24 BRASIL Disputa de Bronze 28/07 17h05 Masculino BRASIL 19 X 24 EUA Disputa de Bronze 28/07 17h30 Feminino CANADÁ 24 X 05 EUA FINAL 28/07 18h00 Masculino ARGENTINA 33 X 10 CANADÁ FINAL