ARTIGO COM VÍDEOS – A Top League japonesa viveu um grande clássico nesse fim de semana, com o Panasonic Wild Knights se isolando na liderança ao derrotar o Toshiba Brave Lupus no clássico de dois invictos na competição. Nada menos que 46 x 27 para os Wild Knights, em jogo eletrizante.



Além do Wild Knights, apenas o atual campeão Kobelco Steelers segue invicto, após vencer por 43 x 06 o Ricoh Black Rams. Dan Carter foi poupado na partida, mas Retallick esteve em campo pelos Steelers.



Brilho também para o gigante Suntory Sungoliath, que venceu por 60 x 14 o Toyota Verblitz e se aproximou dos ponteiros. Kerevi e Matsushima marcaram tries, com Giteau sendo o chutador.



Olhos ainda para o estrelado Kubota Spears, que venceu o Hino Red Dolphins por 49 x 12, com Crotty, Vermeulen e Foley marcando tries.



E destaque para o atropelo do NTT Shining Arcs sobre o Munakata Sanix Blues, 74 x 11, com Malcolx Marx fazendo try.











Top League – Campeonato Japonês 2020

NTT Docomo Red Hurricanes 07 x 82 Yamaha Jubilo

Canon Eagles 24 x 39 Honda Heat

Kobelco Steelers 43 x 06 Ricoh Black Rams

NTT Shining Arcs 74 x 11 Munakata Sanix Blues

Suntory Sungoliath 60 x 14 Toyota Verblitz

Panasonic Wild Knigkts 46 x 27 Toshiba Brave Lupus

Mitsubishi Dynaboars 21 x 14 NEC Green Rockets

Kubota Spears 49 x 12 Hino Red Dolphins

Clube Prefeitura Jogos Pontos Panasonic Wild Knights Kumagaya 5 25 Kobelco Steelers Kobe 5 23 Yamaha Jubilo Shizuoka 5 19 Kubota Spears Chiba 5 18 Toshiba Brave Lupus Tóquio 5 18 Suntory Sungoliath Tóquio 5 16 NTT Shining Arcs Chiba 5 15 Toyota Verblitz Toyota 5 11 Honda Heat Suzuka 5 10 Munakata Sanix Blues Fukuoka 5 10 Canon Eagles Tóquio 5 9 Mitsubishi Dynaboars Sagamihara 5 5 Hino Red Dolphins Tóquio 5 4 Ricoh Black Rams Tóquio 5 4 NTT-Docomo Red Hurricanes Osaka 5 4 NEC Green Rockets Chiba 5 2

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- Pontos corridos, sem mata-mata;

- Edição sem rebaixamento;