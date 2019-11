ARTIGO COM VÍDEO – O Rugby League (o rugby de 13 jogadores) viveu momento histórico neste sábado. A seleção tradicional da Grã-Bretanha, que voltou a ser formada neste ano, tendo como base a seleção da Inglaterra, vice campeã do mundo em 2017, visitou a Papua Nova Guiné, país da Oceania apaixonado pelo Rugby League, onde a modalidade é muito mais popular que o Union. A apaixonada torcida papuásia testemunhou aquela que pode ser considerada a maior vitória da história de sua seleção, os Kumuls, que se superaram e venceram os Lions britânicos por 28 x 10.

Foi uma virada épica. A Grã-Bretanha abriu 10 x 00, a Papua reduziu antes do intervalo para 10 x 06 e produziu um brilhante segundo tempo de 4 tries sem resposta.

A festa foi completa também com a vitória da Papua Nova Guiné feminina sobre as britânicas por 20 x 16 – a primeira vitória da história da seleção conhecida como Orchids.

Ilhas Cook no Mundial

Neste sábado também foi jogada a última partida da Repescagem Mundial valendo a última vaga para a Copa do Mundo de Rugby League de 2021. Em Jacksonville, nos Estados Unidos (os Hawks), a seleção da casa recebeu as Ilhas Cook (os Kukis) e não conseguiu fazer valer o mando de jogo. Triunfo contundente por 38 x 16 das Ilhas Cook que voltaram ao Mundial após terem ficado de fora na última edição (2017). É a terceira participação dos Kukis em Mundiais, tendo jogado em 2000 e 2013. O país tem pouco mais de 17 mil habitantes.

Com isso, todos os países participantes do Mundial já foram conhecidos, com 7 equipes da Europa, 7 da Oceania, 1 da Ásia e 1 das Américas.

Papua Nova Guiné 28 x 10 Grã-Bretanha, em Port Moresby

Papua Nova Guiné 20 x 16 Grã-Bretanha, em Port Moresby – FEMININO

Copa do Mundo de Rugby League de 2021 – Eliminatórias

Repescagem Mundial

Estados Unidos 16 x 38 Ilhas Cook, em Jacksonville

Classificados à Copa do Mundo de 2021

Oceania: Austrália, Nova Zelândia, Tonga, Fiji, Samoa, Papua Nova Guiné e Ilhas Cook;

Europa: Inglaterra, França, Irlanda, Escócia, Gales, Itália e Grécia

Ásia: Líbano

Américas: Jamaica

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?