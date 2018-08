A quarta-feira foi de segunda rodada para o Americas Challenge, a 2ª divisão das Américas, em Medellín, na Colômbia. E com ela vieram placares contundentes que garantiram a Paraguai e Colômbia a invencibilidade.

Primeiro, o Paraguai atropelou a Guiana por 86 x 07, em jogo de controle absoluto dos Yakarés. Na sequência, o jogo mais esperado do dia opôs México e Colômbia e o jogo, do qual se esperava mais equilíbrio, foi um passeio colombiano, com os Tucanes vencendo as Serpientes por inabaláveis 45 x 00. A partida até começou parelha com o colombianos indo ao intervalo em vantagem de somente 11 x 00, mas o segundo tempo foi de controle total dos donos da casa.

No sábado, Colômbia e Paraguai decidirão o título do torneio.

- Continua depois da publicidade -

86 07

Paraguai 86 x 07 Guiana



45 00

Colômbia 45 x 00 México





Seleção Apelido Jogos Pontos Colômbia Tucanes 2 10 Paraguai Yakarés 2 10 México Serpientes 2 1 Guiana Golden Jaguars 2 0

Sábado, dia 1º de agosto

México x Guiana

Colômbia x Paraguai