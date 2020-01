Desde 2015, Asunción, capital do Paraguai, conta com um estádio exclusivo para rugby, o Héroes de Curupayti, com capacidade para cerca de 3 mil pessoas.

O estádio vem sendo utilizado pela seleção do país e deverá receber jogos do Olimpia na Superliga sul-americana (SLAR). Os paraguaios estão melhorando a estrutura do local e iniciaram obras de instalação de um gramado artificial no estádio.

Estádios confirmados para o World Rugby Sevens Challenger

Enquanto isso, Chile e Uruguai, os dois países sede do novo World Rugby Sevens Challenger, a 2ª divisão do sevens mundial masculino, confirmaram os estádios que serão utilizados em fevereiro para o circuito.

O Chile receberá a primeira etapa no Estádio Sausalito, em Viña del Mar, casa do clube de futebol local Everton e palco da Copa do Mundo de Futebol de 1962 e da Copa América em 1991 e 2015. O torneio será nos dias 15 e 16 de fevereiro.

Já a etapa do Uruguai, nos dias 22 e 23 de fevereiro, não será em Punta del Este. O evento foi confirmado para o Estádio Charrua, em Montevidéu.