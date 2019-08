A partir desse domingo, dia 11 de julho, Asunción, no Paraguai, receberá o inaugural Americas Rugby Challenge M20, primeiro torneio pan-americano M20 para seleções emergentes. Com a Argentina tendo disputado o World Rugby U20s Champhionship (a 1ª divisão mundial) e Brasil e Uruguai tendo jogado o World Rugby U20s Trophy (a 2ª divisão), Paraguai, Chile, Colômbia e México ganharam um evento importante para desenvolverem seus juvenis.

As quatro seleções se enfrentarão no estádio Héroes de Curupaytí, com a primeira rodada marcada para o domingo, dia 11, a segunda para quarta-feira, dia 14, e a terceira para sábado, dia 17. Na estreia, o Chile, grande favorito, encarará a ascendente Colômbia, no grande duelo, ao passo que o Paraguai, anfitriã, medirá forças com o México.