Vitor Ciampolini, doutorando na UFSC em educação física, está realizando um trabalho muito importante na pesquisa sobre o ensino dos valores do Rugby e de habilidades para a vida por meio do esporte. Confira a mensagem dele e participe respondente à pesquisa.

Olá pessoal,

Com o intuito de compreender como treinadores esportivos de categorias de base de diversas modalidades ensinam habilidades para a vida (tais como respeito, honestidade, trabalho em equipe, empatia, solidariedade, entre outras) por meio do esporte, estamos fazendo um estudo por meio da aplicação de um questionário traduzido da língua inglesa.

Considerando as características do Rugby e os cinco valores base da modalidade, a participação de vocês é fundamental!

Se você é treinador de Rugby para jovens de 10 a 19 anos de idade é só acessá-lo no link abaixo, dura apenas 5 minutos:

https://forms.gle/vUfXFvPVdmdC44GH6

Obrigado pela sua ajuda!