O Pasteur novamente demonstrou sua força e dominou o São José em rodada dupla na Arena Paulista pelo M16 e M20, em grandes jogos. O Jacareí venceu fora de casa os Barbarians XIX, deixando os rivais ainda sem vitória no M20; e o SPAC foi até Ilhabela e sobressaiu diante dos locais para fazer seu maior placar no M14.

Pelo M20, o grande jogo foi novamente entre Pasteur e São José, que já haviam jogado no CT Angé Guimerá, prevalecendo o Pasteur na ocasião por 33×25. Desta vez, o jogo que contou com times praticamente completos, aproveitando alguns atletas do M18 que não tiveram rodada no final de semana, o Jogo no primeiro tempo foi muito truncado, com os atletas demonstrando força e gerando duas substituições temporárias por sangramento. O único ponto no primeiro tempo foi resultado do penal convertido por Felipe Cunha aos 25′, 03×00.

O Pasteur apenas conseguiu converter sua posse de bola em try aos 10′ do segundo tempo, com o try de Guilherme Rondon, 10×00. Após o feito, o Pasteur ganhou momento e parou no ingoal mais duas vezes em pouco mais de 10 minutos, com Igor da Silva e Henrique Ferreira. O São José reagiu em rápidas investidas aos 25′ e 28′ com os tries de Francisco Gabriel e Leonardo “Neymar” Silva. Felipe Cunha fecharia o placar com outro penal no final do jogo para dar a vitória por 27×10 ao Pasteur.

As duas equipes se enfrentaram no M16 com o Pasteur dominando por completo a equipe do Vale, com soberanos 47×00, com destaques para Nicolas Nascimento e Hugo Bunduke com dois tries cada. O Pasteur agora está na terceira colocação, abaixo apenas das duas equipes do Jacareí, uma diferença de apenas 5 pontos para o primeiro lugar.

Jacareí foi até Indaiatuba enfrentar os Barbarians da região 019 do estado e tiveram dificuldades em encaixar o jogo, com os donos da casa criando ótimo momento no primeiro tempo. Jacareí marcou seu primeiro try com João Vitor, aos 8′, com os Barbarians reagindo em seguida com Samuel Felipe, Barbarians na frente por 07×05. Antes do intervalo, o Jacareí deixa sua marca com try de João Souza, 07×12.

Somente após o intervalo que o Jacareí demonstrou sua força e com grande atuação dos forwards que mantiveram o ritmo forte e rápido, aliado ao abertura Carlos Rafael, conseguiram produzir 6 tries que distanciaram a equipe do Vale do placar, dando a vitória por 12×44. O Jacareí possui 11 pontos ao passo que os Barbarians XIX permanecem com zero.

Finalizando a rodada, o SPAC foi até Ilhabela e aplicou sonoros 54×00 na equipe da casa, em que ambas equipes buscam formar jogadores para o futuro e ganhar experiência para as categorias acima.

Campeonato Paulista M14

Dia 20/10/2019 às 10h00 – Ilhabela 00 x 54 SPAC

Árbitro: Raphael Gentile

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Clube Cidade/Região P J V E D 4+ 7- PP PC SP SESI/Jacareí Jacareí 20 4 4 0 0 4 0 200 24 176 SPAC São Paulo 15 4 3 0 1 3 0 187 42 145 São José São José dos Campos 10 4 2 0 2 2 0 72 130 -58 Barbarians XIX 019 10 3 2 0 1 2 0 59 78 -19 Pasteur São Paulo 0 3 0 0 3 0 0 36 166 -130 Ilhabela / Bertioga Litoral Norte 0 4 0 0 4 0 0 15 189 -174

Campeonato Paulista M16

Dia 19/10/2019 às 10h00 – Jacareí Preto 35 x 05 SPAC

Árbitro: Lucas Saccomano

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 20/10/2019 às 11h00 – Pasteur 47 x 00 São José

Árbitro: Tomás de Goycoechea

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Clube Cidade/Região P J V E D 4+ 7- PP PC SP SESI/Jacareí Vermelho Jacareí 24 6 5 0 1 4 0 138 70 68 SESI/Jacareí Preto Jacareí 20 5 4 0 1 3 1 118 31 87 Pasteur São Paulo 19 5 4 0 1 2 1 168 41 127 SPAC São Paulo 12 5 2 0 3 3 1 136 99 37 São José São José dos Campos 10 5 2 0 3 2 0 144 119 25 Ilhabela/ Taubaté Ilhabela/ Taubaté 5 5 1 0 4 1 0 41 158 -117 Cougars Vinhedo 0 5 0 0 5 0 0 8 227 -219

Campeonato Paulista M20

Dia 20/10/2019 às 12h30 – Pasteur 27 x 10 São José

Árbitro: Mariano de Goycoechea

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Dia 20/10/2019 às 14h00 – Barbarians XIX 12 x 44 Jacareí

Árbitro – Rafael Nichioka

Local: Campo Municipal – Indaiatuba, SP