O US Carcassonne equipe do Pro-D2, segunda divisão francesa criou uma grande polêmica ao anunciar que na partida do dia 1° de março contra o Biarritz seria patrocinada pelo site porno Jacquie & Michel, que teria um logo nas camisas de treino e publicidade espalhada pelo estádio no dia do jogo. A medida cumpriu seu papel e toda a publicidade levou a torcida a esgotar os ingressos.

A estratégia ousada, porém, teve seus críticos entre eles o presidente do Biarritz, Louis-Vincent, que indignado declarou ser uma vergonha que, enquanto o tabaco e o álcool sofrem uma série de restrições, uma empresa que vive da exploração da figura da mulher possa se promover em um estádio cheio de crianças.

A temperatura esquentou tanto que a federação precisou intervir proibindo a equipe de usar o patrocínio. O Carcassonne declarou que, apesar de não concordar, vai acatar o desejo da federação.