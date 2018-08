É hora de decisão! Nesse sábado, os candidatos à elite paulista em 2019 entram em campo por um lugar na grande final e a expectativa é de dois grandes jogos.

O dia começa em Indaiatuba, onde os Tornados enfrentam o Tucanos, em uma reedição da Taça Laranja (apesar da taça não estar em disputa nesse fim de semana). Os alvi-laranjas não tem somente o mando de campo a seu favor, mas também uma regularidade e números impressionantes conquistados ao longo da temporada. Os anfitriões tem o melhor ataque, defesa, o tryman do campeonato (Alcino Amato) e o vice-artilheiro da divisão Sandro Ripabello), além de ter vencido o Tucanos durante a primeira fase por um inesperado 97 a 21, maior placar da temporada e maior vitória na história dos confrontos entre as equipes.

Estreante na divisão, o Tucanos vem de um ótimo ano, conquistando mais de 80% de aproveitamento, e tem suas armas um dos packs mais fortes do estado e a família Bixesto (Diego, Carlos e Rodrigo) alinhada com Diego Góes e Diego Souza em mais uma grande temporada contribuindo para os números positivos do clube.

Na capital paulista, a Engenharia Mackenzie reencontra um de seus adversários mais duros do ano, o experiente São Carlos, que tenta voltar à elite estadual apenas um ano após seu rebaixamento, feito ainda inédito no estado. No entanto, a tarefa não será fácil para os Rinocerontes, que precisará de toda experiência de seu elenco para derrubar a maior invencibilidade do país, com 42 jogos vencidos em sequência pelos Engenheiros ao longo de mais de dois anos.

- Continua depois da publicidade -

Mas ao longo da temporada, o São Carlos mostrou precisamente que sabe vencer na hora certa, com quatro vitórias seguidas sobre adversários diretos depois de um começo irregular e também uma dose de sorte de campeão, garantindo a vaga nas finais com a derrota de seus rivais pela vaga mesmo com seu tropeço na última rodada. Combinação perigosa para o Mackenzie, que fez uma campanha quase perfeita e ganha ainda mais relevância considerando que esse foi o ano de estreia do clube na divisão, mostrando um elenco maduro e entrosado pelos mais de três anos atuando em conjunto com poucas alterações em seu plantel. No primeiro encontro entre as equipes, o triunfo foi mackenzista por 24 a 5 em São Carlos. Luís Cameirão e Alexandre Bertuga são os nomes a ficar de olho pelo lado do visitante, enquanto Rodrigo Andrioli (3º na artilharia) e Emir Peralta lideram os pontuadores da Engenharia

Campeonato Paulista B – Semifinal

Dia 01/09/2018 às 15h – Tornados X Tucanos

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Luciano Sampaio

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

Dia 01/09/2018 às 15h30 – Engenharia Mackenzie X São Carlos

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Guillaume Riberá e Roger Santesso

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP