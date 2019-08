Os duelos nos quatro jogos pelo Campeonato Paulista C podem selar os destinos dos times para a sonhada vaga nas semifinais no que tem sido o mais equilibrado torneio em temporadas recentes.

Na Arena Paulista, União e Cougars se enfrentam em momentos distintos, com os Quero-Queros buscando fugir do rebaixamento e o Cougars se aproximar da vaga para a fase final. O União tenta reencontrar o caminho da vitória, mas a boa fase do Cougars, que superou o último invicto da competição, deixa o favoritismo do lado dos visitantes, que possuem melhor ataque e defesa que o rival. Entre os destaques, atenção para o duelo à parte entre Kaio Tonheiro do rubro-verde da capital com 26 pontos e Gabriel Beleli, do clube de Vinhedo, somente dois pontos acima do rival.

Em São José do Rio Preto, o time da casa soube pela primeira vez o que é perder na temporada, até então com uma campanha excelente após o ascenso pelo Paulista D ano passado e se mantendo entre os líderes da competição, pode ser a primeira equipe a se classificar para a fase final, caso vença a FEA em seus domínios e o Iguanas saia derrotado. Os Canhões da capital exibiram lampejos de um rugby vertical e vistoso ao longo da temporada, mas que pecam pela inconsistência ao longo da temporada, ainda possui chances – embora remotas – de classificação para as semifinais, mas precisará contar com uma combinação de resultados, além de precisar vencer seus jogos por ponto bônus. Tarefa difícil para Maurício Zotarelli que corre atrás da liderança entre os tryman, justamente um try atrás de Jonathan e Jefferson, adversários da rodada, e de Muryel, que completa o trio ofensivo mais perigoso da competição até aqui.

No domingo, o Iguanas após dois tropeços – empate com o Cougars em casa e derrota para o Ribeirão fora de casa – tentará voltar a brigar pela vaga nas semis contra o Jequitibá, embalado após uma sólida vitória contra o União fora de casa, a primeira da temporada, e que assim como a FEA, possui chances remotas de classificação. O Iguanas contará com Lucas Alcino, vice-artilheiro do torneio e que também deixou sua marca no Paulista Juvenil no último final de semana marcando 24 pontos contra o Barbarians XIX. Partida crucial para os dois lados seguirem vivos na temporada.

No fim, o duelo entre a parte de baixo contra a de cima da tabela com o Mogi recebendo o Wallys em Mogi das Cruzes. A equipe de Louveira vem de vitória suada contra a FEA, tentará não perder o gás e se manter entre os favoritos para a conquista do título, com o veterano e artilheiro Carlos Gaston liderando a equipe. O Mogi é a única equipe ainda a vencer no torneio e precisa da vitória a qualquer custo, além de torcer contra União e Jequitibá, para não ser rebaixado precocemente na divisão.

Campeonato Paulista C – Semana 11

Dia 17/08/2019 às 11h00 – União x Cougars

Árbitro – Richard Yuiti Mine

Auxiliares – Mariano de Goycoechea, Genival Souza; Karol Fusco

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Dia 17/08/2019 às 15h30 – Rio Preto x FEA

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares: Barbara Martins, Lais Giroto; Octavio Gorla

Local: Campo Tangará – Sâo José do Rio Preto, São Paulo

Dia 18/08/2019 às 14h30 – Iguanas x Jequitibá

Árbitro: Lucas Saccomano

Auxiliares: Samuel Grando, Marcos Saccomano; Cintia Saccomano

Local: João do Pulo – São José dos Campos São Paulo

Dia 18/08/2019 às 15h00 – Mogi x Wallys

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares: Luiz Dantas, Gabriel Leal; Barbara Boadas

Local: Clube Vila Santista – Mogi das Cruzes, São Paulo