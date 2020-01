A Federação Paulista de Rugby confirmou hoje as datas para suas competições femininas de de 2020.

O ano começará com o circuito juvenil, que homenageará Karina Godói, ex atleta da seleção brasileira e do São José, falecida no ano passada. A Copa Karina Godói rolará nas categorias M19 e M16 e será o Paulista Juvenil Feminino do 1o semestre. Haverá ainda um outro circuito juvenil feminino no segundo semestre.

A grande novidade para o rugby feminino, no entanto, é outra: a criação do Circuito Paulista Feminino Juvenil de Rugby XV (M16 e M19). Trata-se da iniciativa da federação de iniciar o XV feminino a partir das mais jovens e seguirá o mesmo modelo adoto em 2019 no Circuito Paulista Juvenil Masculino de Rugby XV: etapas de jogos em tempo reduzido.

Já na categoria adulta, o Paulista Feminino começará no fim de março, ao passo que a Copa São Paulo (o circuito de desenvolvimento) também começará no primeiro semestre, em abril.

Copa Karina Godói de Sevens (M16 e M19)

07 e 08 de março – 1a etapa – M19

14 e 15 de março – 1a etapa – M16

26 de abril – 2a etapa – M19 e M19

Circuito Paulista Juvenil Feminino

23 de agosto – 1a etapa – M19 e M16

20 de setembro – 2a etapa – M19 e M16

18 de outubro – 3a etapa – M19 e M16

Circuito Paulista Feminino (Adulto)

22 de março – 1a etapa

17 de maio – 2a etapa

28 de julho – 3a etapa

Copa São Paulo (Adulto desenvolvimento)

05 de abril – 1a etapa

07 de junho – 2a etapa

30 de agosto – 3a etapa

24 e 25 de outubro – 4 etapa

Circuito Paulista Feminino Juvenil de XV