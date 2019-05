O campo do Balneário em Jacareí recebe nesse fim de semana a segunda etapa do Circuito Paulista Feminino de Sevens, que contará com 8 equipes na divisão adulta e outras 3 equipes no M16 e M19, todas da região do Vale do Paraíba.

A divisão adulta terá duas equipes a mais a tentar destronar o Band Saracens do topo. Taubaté e USP, da premiada treinadora Izzy Cerullo, além do time B do São José, são as novidades, enquanto que a ausência do Gorillas de Americana é o único desfalque. As equipes foram divididas em dois grupos com quatro equipes cada e o formato foi reduzido para que a competição seja realizada em apenas um dia, com os vencedores de cada grupo passando diretamente às finais, o que tornará cada duelo da fase de classificação, ainda mais importante.

No grupo A, as Bandetes reencontrarão velhas adversárias. Pasteur e Jacareí cruzaram o caminho das atuais campeãs na estreia, sem conseguir vitórias, e mais uma vez, o Band é favorito para se garantir na final, com Jacareí e Pasteur fazendo uma revanche em busca do segundo lugar, mas a presença da juventude do São José B, com atletas em acensão do clube joseense pode entrar na briga e surpreender as adversárias.

No grupo B, mais uma chance de revanche em confronto que pode valer a ponta da tabela de classificação. O SPAC encabeça o grupo e enfrenta mais uma vez o São José, a quem derrotou por apenas 3 pontos na estreia, além do perigoso time da USP, motivado pelas últimas conquistas dentro e fora de campo, que pode jogar de igual para igual contra as equipes de mais tradição. Correndo por fora, o Taubaté é a novidade, fazendo sua estreia em campeonatos oficiais nesse ano.

Vale monopoliza as atenções nos juvenis

Nas categorias juvenis M16 e M19, mais uma vez apenas o Vale da Paraíba será representado, seguindo a tradição formadora de talentos de Jacareí e São José e que se estende para o também joseense Iguanas. O Jacareí é o líder das duas categorias e tenta o bicampeonato no M16, enquanto o São José é o atual detentor do título M19. As equipes se enfrentarão uma única vez e as duas melhores decidirão o título.

Jogos:

09h00 – Band Saracens X São José B – Grupo A

09h20 – Jacareí X Pasteur – Grupo A

09h40 – SPAC X Taubaté – Grupo B

10h00 – São José X USP – Grupo B

10h20 – Jacareí X Iguanas – M16

10h40 – São José X Iguanas – M19

11h00 – Band Saracens X Pasteur – Grupo A

11h20 – Jacareí X São José B – Grupo A

11h40 – SPAC X USP – Grupo B

12h00 – São José X Taubaté – Grupo B

12h20 – Jacareí X São José – M16

12h40 – Jacareí X Iguanas – M19

13h00 – Band Saracens X Jacareí – Grupo A

13h20 – São José B X Pasteur – Grupo A

13h40 – SPAC X São José – Grupo B

14h00 – USP X Taubaté – Grupo B

14h20 – São José X Iguanas – M16

14h40 – São José X Jacareí – M19

15h00 – Disputa de 7º lugar

15h20 – Disputa de 5º lugar – FINAL PRATA

15h40 – Disputa de 3º lugar

16h00 – FINAL OURO

16h20 – Final M16

16h40 – Final M19

Adulto

Equipe Cidade Pontuação geral Etapa 1 (06-07/04) Etapa 2 (04-05/05) Etapa 3 (08-09/06) Band Saracens São Paulo 25 25 SPAC São Paulo 21 21 São José São José dos Campos 18 18 Jacareí Jacareí 15 15 Gorillas Americana 12 12 Pasteur São Paulo 10 10 USP São Paulo 0 Leoas de Paraisópolis São Paulo 0 Rio Branco São Paulo 0 Iguanas São José dos Campos 0

1º lugar = 25 pontos / 2º = 21 pts / 3º = 18 pts / 4º = 15 pts / 5º = 12 pts / 6º = 10 pts / 7º = 8 pts / 8º = 6 pts / 9º = 5 pts / 10º = 4 pts / 11º = 3 pts / 12º = 2 pts / 13º = 1 pt ;



- Equipes convidadas não pontuam;

M19

Equipe Cidade Pontuação Geral Etapa 1 (06-07/04) Etapa 2 (04-05/05) Etapa 3 (08-09/06) Jacareí Jacareí 25 25 São José São José dos Campos 21 21 Leoas de Paraisópolis São Paulo 21 21

1º lugar = 25 pontos / 2º = 21 pts / 3º = 18 pts / 4º = 15 pts / 5º = 12 pts / 6º = 10 pts / 7º = 8 pts / 8º = 6 pts / 9º = 5 pts / 10º = 4 pts / 11º = 3 pts / 12º = 2 pts / 13º = 1 pt;



- Equipes de outros estados não pontuam;

M16

Equipe Cidade Pontuação Geral Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Jacareí Jacareí 25 25 São José São José dos Campos 21 21

1º lugar = 25 pontos / 2º = 21 pts / 3º = 18 pts / 4º = 15 pts / 5º = 12 pts / 6º = 10 pts / 7º = 8 pts / 8º = 6 pts / 9º = 5 pts / 10º = 4 pts / 11º = 3 pts / 12º = 2 pts / 13º = 1 pt;



- Equipes de outros estados não pontuam;