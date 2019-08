Após as três etapas do Circuito Paulista, realizado no formato de festivais e jogos com tempo reduzidos, no dia 10 de agosto teremos o início do Campeonato Paulista de XV Juvenil. Além das categorias já tradicionais – M16, M18 e M20 – esse ano a novidade será a participação do M14 e de caráter misto.

As novidades permitirão que ainda mais adolescentes participem dos campeonatos e deve melhorar o nível técnico e físico das categorias até que cheguem no adulto. O último ano registrou o maior número de participantes em todas as categorias, com 20 equipes, e a expectativa é que esse número seja ainda maior em 2019.

No Circuito Paulista, o SPAC dominou as categorias M16 e M18, após excelentes confrontos contra o Jacareí, que terminou em vice em ambas. No M20, o São José dominou todas as etapas e terminou em primeiro lugar, invicto.

O campeonato terá início com um jogo de cada categoria:

- Continua depois da publicidade -

Campeonato Paulista de M18



Dia 10/08/2019 às 12h00 – Barbarians XIX x Iguanas

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Campeonato Paulista de M16



Dia 10/08/2019 às 13h00 – Jacareí Verde x São José

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Campeonato Paulista de M14



Dia 10/08/2019 às 13h15 – Barbarians XIX x Ilhabela

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP