O Seven a side segue com tudo entre os juniores de São Paulo, e nesse fim de semana, é a vez de Vinhedo receber a etapa classificatória do Paulista Sevens na categoria M15, que contará com nove clubes divididos em três grupos na primeira fase. Os vencedores de cada grupo disputarão o título em um triangular.

No grupo A, o atual campeão Jacareí terá Ilhabela (6º colocado em 2017) e o combinado formado por clubes da capital com adversários na luta pela primeira posição e tem a seu favor o maior entrosamento e a experiência para repetir o título obtido no campeonato de XV no início de outubro para confirmar seu domínio na categoria

No grupo B, o SPAC espera repetir o feito do seu M17 que venceu a etapa da categoria na última semana e subir um degrau em relação à última temporada, quando caiu diante dos Jacarés. O grupo promete ser o mais equilibrado, com três representantes da capital, e incluem ainda o Pasteur e Leões de Paraisópolis, medindo forças também no formato reduzido do esporte, depois de anos de colaboração na base.

Os anfitriões da etapa fazem a sua estreia na categoria e terão vida dura no grupo C, encabeçado pela potência São José e pelo time B do Jacareí. Em comum, todos atuaram no XV nesse ano, mas muitos atletas podem estar fazendo sua estreia competitiva no Seven a side, o que pode nivelar os jogos.

Dia 03/11/2018 a partir das 10h

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Grupo A: Jacareí, Ilhabela e São Paulo 7s

Grupo B: SPAC, Pasteur e Leões de Paraisópolis

Grupo C: São José, Jacareí B, Cougars

Jogos

10h00 – Jacareí X São Paulo 7s

10h20 – SPAC X Pasteur

10h40 – Jacareí B X Cougars

11h00 – Ilhabela X São Paulo 7s

11h20 – Pasteur X Leões de Paraisópolis

11h40 – São José X Cougars

12h00 – Jacareí X Ilhabela

12h20 – SPAC X Leões de Paraisópolis

12h40 – São José X Jacareí B

13h40 – 3A X 3B

14h00 – 2A X 2B

14h20 – 1A X 1B

14h40 – 3B X 3C

15h00 – 2B X 2C

15h20 – 1B X 1C

15h40 – 3C X 3A

16h00 – 2C X 2A

16h20 – 1C X 1A