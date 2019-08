Springboks, All Blacks, Wallabies e Pumas terão folga nesse fim de semana com uma pausa no Rugby Championship, mas nada menos que 6 seleções que irão à Copa do Mundo estarão em campo na madrugada/manhã de sexta para sábado, pelo horário de Brasília, pela segunda (penúltima) rodada da World Rugby Pacific Nations Cup (a Copa das Nações do Pacífico), com seus jogos sendo exibidos ao vivo pela World Rugby TV.

No primeiro desafio, Samoa e Estados Unidos duelarão em Fiji, no primeiro jogo de uma rodada dupla em Suva. Os dois times venceram na estreia (EUA 47 x 19 Canadá e Samoa 25 x 17 Tonga), mas ambos ainda têm muito a acertar até a Copa do Mundo. Samoa vai ao jogo com o peso de em 2018 ter sofrido sua primeira derrota na história contra os EUA.

No jogo seguinte, Fiji e Canadá fazem o duelo dos times que perderam na abertura. Fiji, ainda assim, é o grande favorito, uma vez que na derrota para o Japão (34 x 21) o elenco fijiano estava longe do ideal, com o técnico John McKee usando os jogos para dar rodagem a todo o seu time. Desta vez, os Flying Fijians terão vários de seus craques, com Tuisova e Radradra jogando juntos na linha e Matawalu aparecendo no banco como opção criativa. O Canadá, por sua vez, foi a campo contra os EUA usando praticamente força máxima e, claramente, ainda tem muito a evoluir em seu coletivo.

No último jogo da jornada, o Japão receberá Tonga, em partida muito interessante em Osaka. Tonga perdeu para Samoa, mas fez mais tries que a rival, caindo pela indisciplina, ao passo que o Japão sabe que o triunfo sobre Fiji é apenas o primeiro passo de uma longa caminhada para acertar seu time pensando em Mundial. Tradicionalmente, trata-se de um confronto de grande equilíbrio.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 02 de agosto

23h30 – Samoa x Estados Unidos, em Suva (Fiji) – World Rugby TV AO VIVO

Árbitro: Nigel Owens (Gales)

Histórico: 6 jogos, 5 vitórias de Samoa e 1 vitória dos Estados Unidos. Último jogo: Estados Unidos 30 x 29 Samoa, em 2018 (amistoso);

Estados Unidos: 15 Will Hooley, 14 Blaine Scully (c), 13 Bryce Campbell, 12 Paul Lasike, 11 Martin Iosefo, 10 AJ MacGinty, 9 Ruben De Haas, 8 Cam Dolan, 7 John Quill, 6 Tony Lamborn, 5 Greg Peterson, 4 Ben Landry, 3 Paul Mullen, 2 James Hilterbrand, 1 Chance Wenglewski;

Suplentes: 16 Dylan Fawsitt, 17 David Ainu’u, 18 Paddy Ryan, 19 Nate Brakeley, 20 Ben Pinkelman, 21 Nate Augspurger, 22 Will Magie, 23 Madison Hughes;

Samoa: 15 Ahsee Tuala, 14 Johnny Vaili, 13 Kieron Fonotia, 12 Henry Taefu, 11 Alapati Leiua, 10 AJ Alatimu, 9 Pele Cowley, 8 Piula Faasalele, 7 TJ Ioane, 6 Henry Stowers, 5 Vaitoasa Senio Toleafoa, 4 Teofilo Paulo, 3 James Lay, 2 Seilala Lam, 1 Jordan Lay;

Suplentes: 16 Elia Elia, 17 Logovii Mulipola, 18 Paul Alo-Emile, 19 Jack Lam-Kane Leaupepe, 20 Afaesetiti Amosa, 21 Auvasa Falealii, 22 Reynold Lee Lo, 23 JJ Taulagi;

02h15 – Fiji x Canadá, em Suva – World Rugby TV AO VIVO

Árbitro: Mike Fraser (Nova Zelândia)

Histórico: 11 jogos, 8 vitórias de Fiji e 3 vitórias do Canadá. Último jogo: Canadá 17 x 57 Fiji, em 2017 (amistoso);

Fiji: 15 Kini Murimurivalu, 14 Josua Tuisova, 13 Semi Radradra, 12 Jale Vatubua, 11 Eroni Sau, 10 Josh Matavesi, 9 Henry Seniloli, 8 Viliame Mata, 7 Semi Kunatani, 6 Peceli Yato, 5 Tevita Ratuva, 4 Leone Nakarawa (c), 3 Peni Ravai, 2 Ratu Veremalua Vugakoto, 1 Campese Ma’afu;

Suplentes: 16 Mesulame Dolokoto, 17 Eroni Mawi, 18 Lee-Roy Atalifo, 19 Tevita Cavubati, 20 Mosese Voka, 21 Niko Matawalu, 22 Ben Volavola, 23 Patrick Osbourne;

Canadá: 15 Peter Nelson, 14 Jeff Hassler, 13 Nick Blevins, 12 Ciaran Hearn, 11 Kainoa Lloyd, 10 Shane O’Leary, 9 Gordon McRorie, 8 Luke Campbell, 7 Lucas Rumball, 6 Justin Blanchet, 5 Kyle Baillie (c), 4 Conor Keys, 3 Jake Ilnicki, 2 Eric Howard, 1 Rob Brouwer;

Suplentes: 16 Andrew Quattrin, 17 Djustice Sears-Duru, 18 Matt Tierney, 19 Evan Olmstead, 20 Mike Sheppard, 21 Matt Heaton, 22 Jamie Mackenzie, 23 Conor Trainor;

07h10 – Japão x Tonga, em Osaka – World Rugby TV AO VIVO

Árbitro: Jérôme Garcès (França)

Histórico: 17 jogos, 9 vitórias de Tonga e 8 vitórias do Japão. Último jogo: Japão 39 x 06 Tonga, em 2017 (amistoso);

Japão: 15 Will Tupou, 14 Kotaro Matsushima, 13 Timothy Lafaele, 12 Ryoto Nakamura, 11 Lomano Lemeki, 10 Yu Tamura, 9 Yutaka Nagare, 8 Amanaki Mafi, 7 Yoshitaka Tokunaga, 6 Michael Leitch (c), 5 Wimpie van der Walt, 4 Luke Thompson, 3 Asaeli Ai Valu, 2 Shota Horie, 1 Keita Inagaki;

Suplentes: 16 Atsushi Sakate, 17 Shogo Miura, 18 Yusuke Kizu, 19 Uwe Helu, 20 Kazuki Himeno, 21 Kaito Shigeno, 22 Rikiya Matsuda, 23 Kenki Fukuoka;

Tonga: em breve

Suplentes: em breve