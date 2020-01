A Superliga sul-americana profissional (SLAR) vai ganhando forma. O mais novo anúncio foi feito pelo Peñarol, do Uruguai.

O clube de Montevidéu confirmou que mandará todos os seus jogos no Estádio Charrua, casa da União de Rugby do Uruguai. Ou seja, o Peñarol não usará o estádio de futebol do clube, optando pela casa do rugby uruguaio.