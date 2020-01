O Peñarol segue contratando para a Superliga sul-americana (SLAR). O clube uruguaio conta já com um elenco de 32 atletas após anunciar hoje dois jogadores que defenderam Tonga na Copa do Mundo de 2019: Sefo Sakalia e Atieli Pakalani.

Sakalia é hooker de 25 anos e estava atuando no Asia Pacific Dragons, equipe de Singapura que estava se preparando para a nova liga profissional Global Rapid Rugby, mas que fechou o projeto ao final de 2019. Já Pakalani é ponta e fullback de 30 anos com passagem pelos Waratahs, da Austrália, e Leicester Tigers, da Inglaterra.

Enquanto isso, o Olimpia, do Paraguai, anunciou outro reforço argentino. É o asa Nicolás Proto, de 28 anos, ex Argentina XV, que estava no rugby espanhol, no Alcobendas.