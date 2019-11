A primeira confirmação de uma equipe da nova Super Liga Sul-Americana (a SLAR), competição profissional de franquias que terá inicio em 2020 (provavelmente no dia 28 de fevereiro), foi feita. O Uruguai será representado na liga pelo Peñarol, poderoso clube do futebol local. A negociação é antiga e anteriormente havia sido revelado que o outro gigante do futebol local, o Nacional também estaria envolvido.

“Muy Pronto, otras canchas se llenarán de hazañas imposibles” https://t.co/W4serj7xzh pic.twitter.com/qN7NAeJkxm — PEÑAROL | Rugby (@CAP__Rugby) November 26, 2019

A SLAR terá 5 equipes na temporada 2020, uma de cada nação envolvida: Argentina (baseada em Córdoba), Brasil (baseada em São Paulo, com negociações com o Corinthians), Chile (baseada em Santiago, com negociações com a Universidad Católica) e Paraguai (baseada em Assunción, provavelmente o Olimpia, tradicional clube do futebol local).

No próximo dia 29 haverá o lançamento oficial da SLAR, em Montevidéu, com maiores detalhes sendo revelados.