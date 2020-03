Vai começar! A primeira liga profissional de rugby da história da América do Sul terá seu pontapé inicial nessa quarta-feira, dia 4, com o Peñarol, do Uruguai, recebendo o Selknam, do Chile, no Estádio Charrua, em Montevidéu.

O Peñarol tem atraído as atenções por conta da excelente preparação para a liga, que contou com vitória por 45 x 14 em amistoso contra o Corinthians. O técnico argentino do time uruguaio, Pablo Bouza, terá à sua disposição um XV titular baseado nos Teros que permaneceram no Uruguai após a Copa do Mundo, mas com alguns reforços estrangeiros de qualidade. No pack, Ardao retorna ao XV, após defender a seleção de sevens uruguaia, enquanto Alejandro Nieto, capitão da equipe, teve efetivada sua transição de terceira liha para segunda linha, fazendo dupla com o gigante sul-africano Conradie (de 2m04). O namibiano Nortje, que jogou a Copa do Mundo, é o hooker titular, ao lado dos Teros Sanguinetti e Arbelo na primeira linha, ao passo que a terceira linha terá os uruguaios Civetta e Garese ao lado de Ardao.

Santiago Arata, o scrum-half (que se transferirá ao Castres, do Top 14 francês, ao final da temporada) é um dos grandes nomes do time, fazendo dupla com o abertura sul-africano Thain (ex Lions). O jovem português Storti promete muito na ponta, ao passo que o restante da linha toda defendeu os Teros na Copa do Mundo com qualidade: Della Corte, Inciarte, Freitas e Favaro.

Do lado do Selknam, a grande arma talvez seja o treinador, o uruguaio Pablo Lemoine, que conhece bem parte do elenco adversário. O Selknam é basicamente da seleção chilena, agora profissionalizada, mas com 3 adições de estrangeiros de qualidade: os argentinos Baroni (scrum-half) e Bruni (oitavo, que esteve no elenco dos Pumas da Copa do Mundo de 2019), e o centro Fosita (de duas Copas do Mundo no currículo), de Tonga. Para lidar com o poderio físico do Peñarol, o Selknam ainda apostou em um banco de reservas com 6 forwards. Apesar de não ter tido uma preparação da mesma qualidade do time uruguaio, o time chileno tem um grande treinador e, contra os prognósticos, buscará neutralizar a qualidade física do oponente.

Então, que venha a abertura da SLAR!

*Horário de Brasília

Dia 04/03 – 20h30 – Peñarol x Selknam, em Montevidéu

Árbitro: Nehuén Jauri Rivero (Argentina)

Peñarol: 15 Federico Favaro, 14 Nicolás Freitas, 13 Tomás Inciarte, 12 Agustín Della Corte, 11 Raffaele Storti, 10 Bradley Thain, 9 Santiago Arata, 8 Santiago Civetta, 7 Juan Garese, 6 Manuel Ardao, 5 Louis Conradie, 4 Alejandro Nieto (c), 3 Diego Arbelo, 2 Obert Nortje, 1 Mateo Sanguinetti;

Suplentes: 16 Guillermo Pujadas, 17 Mauro Genco, 18 Ignacio Péculo, 19 Diver Ceballos, 20 Maxime Sonneveld, 21 Alfredo Pueyrredón, 22 Felipe Etcheverry, 23 Baltazar Amaya;

Selknam: 15 Francisco Urroz, 14 Lucca Avelli, 13 Domingo Saavedra, 12 Latiume Fosita, 11 Julio Blanc, 10 Santiago Videla, 9 Patricio Baronio, 8 Rodrigo Bruno, 7 Martín Sigren, 6 Ignacio Silva (c), 5 Javier Eissmann, 4 Clemente Saavedra, 3 Matías Dittus, 2 Tomás Dussaillant, 1 Javier Carrasco.

Suplentes: 16 Augusto Böhme, 17 Vesi Rarawa, 18 Esteban Viale, 19 Mario Mayol, 20 Nicolás Garafulic, 21 Bautista Stávile, 22 Beltran Vergara, 23 Ignacio Albornoz;