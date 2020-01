O Peñarol já havia anunciado seu elenco para a Superliga sul-americana, mas segue anunciando reforços. O mais novo nome é o segunda linha sul-africano Louis Conradie, de 23 anos.

O atleta tem nada menos que 2,04 metros de altura e tem passagem pelos Cheetahs. No ano passado, Conradie estava no Dragons, de Singapura.

¡Hoy Peñarol sumó a una nueva figura internacional a su plantel! El segunda línea de Sudáfrica, Louis Conradie 🇿🇦 se incorporó al plantel aurinegro de cara al inicio de la Superliga Americana de Rugby ¡Bienvenido al Carbonero! 🤜🤛 🚧 📸 @luotoare pic.twitter.com/5btaSnKHug — PEÑAROL | Rugby (@CAP__Rugby) January 24, 2020

Novo uniforme

Após votação aberta, a Flash revelou o uniforme do Peñarol para 2020. Serão três kits diferentes e o listrado faz alusão ao passado ferroviário do clube, gigante do futebol uruguaio – e agora do rugby.