ARTIGO COM VÍDEO – A NRL australiana, a mais rica liga do rugby de 13 jogadores, chegou à sua 12ª rodada neste fim de semana e o líder Penrith Panthers seguiu inabalável, em rodada inteiramente dedicada como tributo aos aborígenes australianos.

Extremely proud to have played a part in bringing #NRLIndigenous Round to life. My favourite piece to pull together was this NRL Indigenous Players Map, featuring all of our Aboriginal and Torres Strait Islander players, both male and female, and their tribes. pic.twitter.com/BLhedMoy1Z — Aaron Eastgate (@aaroneastgate) August 2, 2020



O Panthers atropelou o Manly Sea Eagles por 42 x 12, com 7 tries e grande jogo de Nathan Cleary e Charlie Staines.



Na cola, o Melbourne Storm e o Parramatta Eels também venceram, mas com histórias bem distintas. O Storm se impôs em casa sobre o forte Newcastle Knights em jogaço de 26 x 16, ao passo que o Eels sofreu para derrotar o lanterna Canterbury Bulldogs por 18 x 16, com direito a 2 tries de Clinton Gutherson.





Sólidos ainda seguiram Sydney Roosters e Canberra Raiders, que conseguiram duras e preciosas vitórias sobre Gold Coast Titans e North Queensland Cowboys por, respectivamente, 18 x 12 e 14 x 12.





Cronulla Sharks e South Sydney Rabbitohs também se mantiveram no G8. Os Sharks pioraram a situação do gigante Brisbane Broncos com implacáveis 36 x 26, em um jogaço com 3 tries para os Sharks nos 10 minutos finais, com Katoa, Tracey e Hamlin-Uele afundando o oponente em plena Queensland. Já os Rabbitohs triunfaram no clássico do Sul de Sydney contra o arquirrival St. George Illawarra Dragons por 32 x 24. Alex Johnston foi o nome do clássico com 3 tries para os Bunnies.





Por fim, o New Zealand Warriors finalmente voltou a vencer com 26 x 20 sobre o Wests Tigers. Peta Hiku foi destaque dos neozelandeses com 2 tries.





NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Dragons 24 x 32 Rabbitohs

Wests Tiger 20 x 26 Warriors

Broncos 26 x 36 Sharks

Roosters 18 x 12 Titans

Cowboys 12 x 14 Raiders

Sea Eagles 12 x 42 Panthers

Bulldogs 16 x 18 Eels

Storm 26 x 16 Knights

Clube Cidade Jogos Pontos Penrith Panthers Sydney 12 21 Melbourne Storm Melbourne 12 20 Parramatta Eels Sydney 12 20 Sydney Roosters Sydney 12 16 Canberra Raiders Canberra 12 16 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 12 14 Newcastle Knights Newcastle 12 13 South Sydney Rabbitohs Sydney 12 12 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 12 12 Wests Tigers Sydney 12 10 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 12 8 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 12 8 North Queensland Cowboys Townsville 12 6 Gold Coast Titans Gold Coast 12 6 Brisbane Broncos Brisbane 12 6 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 12 4

- Vitória = 2 pontos;

- Empate = 1 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- 1º ao 8º lugares = classificação às Quartas de Final (1º ao 4º vão ao Qualificatório, valendo vaga na Semifinal, e 5º ao 8º jogam pelo Eliminatório, que vale vaga nas Repescagens contra os perdedores do Qualificatório)

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

