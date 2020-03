O rugby XV do Centro-Oeste e Norte está vivíssimo e dando uma prova de consistência com a Copa Brasil Central, o “Pequi Nations”, revelando suas datas e mantendo o mesmo formato do ano passado, mas com uma novidade: o atual campeão GRUA poderá jogar em Manaus.

Serão novamente 6 clubes, divididos em duas taças. Na Taça Pantanal, Cuiabá e Primavera, ambos do Mato Grosso, terão pela frente o Porto Velho, de Rondônia, ao passo que na Taça Cerrado o GRUA, do Amazonas, outra vez medirá forças com o Rugby Sem Fronteiras, do Distrito Federal, e o Goianos, de Goiás.

Ainda resta a confirmação da data exata da visita do Porto Velho ao Cuiabá, assim como as datas do mata-mata.

- Continua depois da publicidade -

Clube Cidade (Estado) P J V E D +4 7- PP PC SP Taça Pantanal Cuiabá Cuiabá (MT) 0 0 Porto Velho Porto Velho (RO) 0 0 Primavera Primavera do Leste (MT) 0 0 Taça Cerrado Goianos Goiânia (GO) 0 0 GRUA Manaus (AM) 0 0 Rugby Sem Fronteiras Brasília (DF) 0 0