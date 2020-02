O Parque Moinhos de Vento está localizado na região central de Porto Alegre, na região com maior PIB per capita da cidade, porém, está sendo subutilizado devido à falta de atividades e infraestrutura.

Nesse cenário, a Prefeitura, junto da comunidade do bairro, aceitou a mudança do campo de futebol presente no parque para torná-lo o campo municipal de rugby da capital gaúcha, pois acredita que os valores e pilares do rugby trarão mais benefícios e se adequam melhor à cultura local.

O projeto já está em trâmite há aproximadamente 2 anos, e agora a Prefeitura está aberta a financiar a iluminação para os treinos noturnos, bem como algumas reformas pontuais de vestiários.

A Federação Gaúcha de Rugby e os três clubes de rugby de Porto Alegre: Charrua, San Diego e Guasca, estão unidos para abraçar o espaço e implementar desde projetos sociais até alto rendimento.

- Continua depois da publicidade -

CLIQUE AQUI PARA ASSINAR