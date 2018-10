O campeão italiano voltou à liderança derrotando o time de Verona com menos margem do que você poderia imaginar na véspera da partida. Três para um, em favor dos anfitriões, o total de tries marcados. No primeiro tempo por Riera e Benetti, por um lado, e por outro Mortali, 10 x 07 no intervalo. Na segunda parte, o try de Capraro e um penal de Ragusi fecham o placar, 18 x 07.

O Emilia foi derrotado em casa pelo Rovigo em um jogo emocionante. No estádio Mirabello, os convidados entraram no ritmo muito rápido, mesmo sob chuva forte. Nos primeiros 25’ marcaram três penais com o abertura, Mantelli. A reação dos anfitriões ocorreu 8 minutos depois, com o try do segunda linha, Du Preez, 07 x 09 – o placar no intervalo. Aos 6’, na retomada do jogo, Reggio vira com o penal assinalado por Gennari. Aos 23′, vem um ousado try dos convidados: Mantelli chuta um penal e acertado no poste, a bola pula em campo e se torna presa de Odiete, ligeiro, que marca o try dos Bersaglieri convertido por Mantelli, 10 x 16. Quase até o fim do jogos, os Emilianos conseguiram empatar com dois penais, 16 x 16. Nos últimos minutos de jogo, ambas as equipes têm a chance de atacar para vencer, mas Rovigo ganha um penal e Mantelli dá o sucesso aos Bersaglieri, que se afastam das críticas ao time nas últimas semanas e levar para casa 4 pontos preciosos e a quarta vaga na tabela. O Emilia perde a liderança.

Outra surpresa aconteceu no Pata Stadium, em Calvisano. Os Fiamme Oro venceram os anfitriões – que partiram à sua segunda derrota seguida. O jogo teve uma pontuação muito baixa com os romanos dominando a primeira parte graças ao try de Ambrosini e ao penal de Favaro. No segundo tempo, inútil o try dos anfitriões de De Santis aos 70′, convertido por Pescetto. Placar final 07 x 08.

Para terminar a rodada, as vitórias mais preciosas do I Medicei, Mogliano e Lazio, todos capazes de alcançar o sucesso em casa, respectivamente contra Valsugana (16 x 03), Viadana (26 x 03) e San Donà (13 x 05). Assim, reformula-se ainda mais a tabela surpreendente, caracterizada pelo grande equilíbrio.

- Continua depois da publicidade -

Top 12 – Campeonato Italiano 2018-19

Calvisano 07 X 08 Fiamme Oro Roma

I Medicei 16 X 03 Valsugana Padova

Lazio 13 x 05 San Donà

Mogliano 26 x 03 Viadana

Petrarca Padova 18 x 07 Verona

Reggio Emila 16 x 19 Rovigo

Clube Cidade Jogos Pontos Petrarca Padova 4 17 Valorugby Emilia Reggio Emilia 4 15 Fiamme Oro Roma 4 14 Rovigo Rovigo 4 13 Calvisano Calvisano 4 12 Mogliano Mogliano Veneto 4 9 Lazio Roma 4 9 San Donà San Donà di Piave 4 8 Viadana Viadana 4 7 I Medicei Florença 4 6 Verona Verona 4 5 Valsugana Padova 4 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 11º e 12º colocados = Rebaixamento

Texto por: Giorgio Vuerich