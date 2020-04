Candidato a presidente do World Rugby (a federação internacional), o argentino Agustín Pichot propôs em entrevista que a América do Sul deveria contar com etapas do Circuito Mundial de Sevens. O candidato deixou claro que Chile e Brasil são países que deveriam receber torneios do circuito.

Para Pichot, o Circuito Mundial ainda deveria ter duração de uma temporada inteira, defendendo, com isso, sua expansão. Atualmente, o Circuito Mundial masculino tem 10 etapas disputadas ao longo de apenas 6 meses, ao passo que o feminino tem 8 etapas ao longo de 8 meses.

The message is clear, realign the calendar and leave no Rugby nation behind. An all year game, taking place in all markets. #GlobalGamehttps://t.co/AnxbX76wVS — Agustín Pichot (@AP9_) April 20, 2020

A eleição do World Rugby (a ser realizada a distância) será no próximo dia 26 de abril.