A batalha pelos votos para a eleição a presidente do World Rugby (a federação internacional) segue com tudo e o argentino Agustín Pichot, candidato de oposição à chapa do atual presidente Bill Beaumont, fez uma declaração que busca aproximação com o eleitorado norte-americano.

O argentino declarou à imprensa britânica que gostaria de ver os British and Irish Lions (a seleção composta por ingleses, galeses, escoceses e irlandeses) visitando as Américas, com jogos na América do Sul e na América do Norte. A ideia de Pichot é que os Lions se tornem um produto que ajude na popularização do esporte.

Hoje, os Lions são reunidos a cada quatro anos para visitarem África do Sul (2021), Austrália (2025) ou Nova Zelândia (2029, em tese).