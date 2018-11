Haja luz na roça! O Pinda Rugby Clube está arrecadando fundos para poder iluminar o primeiro campo de rugby da cidade, que está sendo alcançado graças ao apoio do Salesianos Pindamonhangaba!



Com o recurso da iluminação alcançado, o clube do Vale do Paraíba poderá otimizar a estruturação do nosso projeto social Primeiro Try, que introduz o rugby e seus valores para crianças de diversas idades.



Tá afim de ajudar? É só doar qualquer quantia através do link abaixo!

LINK: https:// www.vakinha.com.br/ vaquinha/haja-luz-na-roca