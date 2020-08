Tempo de leitura: 1 minuto

A Sudamerica Rugby vem avançando com seu plano de realizar um Campeonato Sul-Americano de Rugby XV em setembro, envolvendo ao menos Argentina, Uruguai, Chile e Brasil.

Com o Uruguai na frente na luta contra a pandemia, a Sudamerica Rugby vem trabalhando junto do governo do país para transformar Montevidéu num local apropriado para receber competições, respeitando os protocolos sanitários do país. O plano é que o torneio tenha duração de 15 dias.

Segundo apuramos, as conversas estão acontecendo de fato semanalmente entre os quatro países para que a competição ocorra e em breve pode haver uma confirmação oficial das datas.

Pumas ou Argentina XV?

Nesta semana, uma notícia da imprensa argentina circulou sobre a possibilidade da Argentina enviar os Pumas – ao invés da Argentina XV – ao Sul-Americano, no entanto não há ainda nada concreto sobre tal possibilidade. O mais provável é que seja a Argentina XV a equipe que enfrente os demais sul-americanos.