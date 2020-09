Tempo de leitura: 1 minuto

Um Mundial de Clubes é uma das reivindicações históricas de muitos fãs de rugby e tal competição está realmente sendo discutida, como revelou Vincent Gaillard, CEO da EPCR, a entidade responsável pela Heineken Champions Cup europeia.

O executivo confirmou que a entidade está negociando a criação de uma competição que poderia reunir 16 times, 8 europeus e 8 do Super Rugby, para ser disputada de 4 em 4 anos, com o intuito de não banalizar o valor da competição.

No entanto, tal afirmação conflita com o fato do Super Rugby estar passando por processo de dissolução, podendo ainda ser substituído por uma série de ligas no Hemisfério Sul e Japão.