No dia 30 de novembro, o Estádio do Canindé recebeu uma das maiores estruturas feitas para o rugby do Brasil com a realização da segunda edição da Copa Bullguer, que coroou a Poli Athena no feminino e FMU no masculino como campeãs.

Com atletas experientes e do calibre de seleção brasileira representando os times ao longo do torneio, as finais começaram a ser decididas à noite, após um dia bem quente no Canindé.

Na final do feminino, a FMU buscava o bicampeonato novamente contra um time da USP, mas desta vez era a Poli Athena na disputa pelo título. O jogo começou com alto nível, com as equipes trabalhando bem ataque e defesa em jogo aberto. A Poli Athena inaugura o placar logo cedo com Gabrielle Peloso, 5×0 que se manteve até o segundo tempo, quando em um turnover a partir de um knock on, Ana Luiza cobre quase o campo inteiro para cair dentro do ingoal e virar o placar com o try convertido, 7×5. Com o fim do tempo regulamentar, a FMU decidiu continuar jogando e pagou caro pelo risco, cedendo um turnover que caiu nas mãos de Amanda Onaga e que como uma locomotiva, marcou o try decisivo dando o título inédito para as Athenas, 10×07. Não só o título, mas a Poli Athenas faturou também o prêmio de jogadora do torneio com Gabriela Costa.

No masculino, a Mauá destronou nas semis a até então detentora do título ESPM com uma exibição de gala de Joel Santos, Daniel Gunther e Hector Herreira. Na final receberam a FMU – colocando as duas equipes nas finais, demonstrando belo trabalho da faculdade – que contou com jogadores do calíbre de seleção no elenco como Gabriel Paganinni e Robson Alves, além do grande destaque Jadson Santos, tryman do Paulista B com o Urutu. A FMU dominou o jogo do início ao fim, com maior intensidade e capacidade física, além da velocidade de Jadson e Robson “Varejão”, para decidir as finalizações. 31×07 placar final para FMU, além de Jadson Santos faturar o prêmio de melhor jogador do torneio.

Copa Bullguer

Dia 30/11/2019

Local: Estádio do Canindé – São Paulo, SP

Masculino

Grupo 1: Direito USP (San Fran), FMU e Cásper Líbero

Grupo 2: UNIP, PUC e ESPM

Grupo 3: Economia Mackenzie, FEI e FGV

Grupo 4: Anhembi-Morumbi, Mauá e Poli

Feminino

Grupo 1: Mauá, Pacto Mackenzie e Anhembi-Morumbi

Grupo 2: FGV, FMU e FEI

Grupo 3: ESPM, Poli Athenas e Direito Mackenzie

Grupo 4: Belas Artes, FEA-Odonto e Cásper Líbero

Jogos

Jogo 1 08:00 Mauá 10 x 00 Pacto Mack – Feminino

Jogo 2 08:20 FGV 05 x 29 Minervas FMU – Feminino

Jogo 3 08:40 ESPM 07 x 15 Poli Athena – Feminino

Jogo 4 09:00 Belas Artes 26 x 10 FEA Odonto – Feminino

Jogo 5 09:20 Direito USP 05 x 26 FMU – Masculino

Jogo 6 09:40 UNIP 26 x 07 PUC – Masculino

Jogo 7 10:00 Econo Mack 19 x 05 FEI – Masculino

Jogo 8 10:20 Anhembi-Morumbi 07 x 20 Mauá – Masculino

Jogo 9 10:40 Pacto Mack 15 x 20 Anhembi-Morumbi – Feminino

Jogo 10 11:00 FEI 00 x 30 FGV – Feminino

Jogo 11 11:20 Direito Mack 24 x 05 ESPM – Feminino

Jogo 12 11:40 Cásper Líbero 15 x 19 Belas Artes – Feminino

Jogo 13 12:00 Cásper Líbero 10 x 29 Direito USP – Masculino

Jogo 14 12:20 ESPM 17 x 17 UNIP – Masculino

Jogo 15 12:40 FGV 17 x 00 Econo Mack – Masculino

Jogo 16 13:00 Poli 28 x 24 Anhembi-Morumbi – Masculino

Jogo 17 14:00 Anhembi-Morumbi 17 x 29 Mauá – Feminino

Jogo 18 14:20 FMU 51 x 00 FEI – Feminino

Jogo 19 14:40 Poli Athena 27 x 00 Direito Mack – Feminino

Jogo 20 15:00 FEA Odonto 27 x 19 Cásper Líbero – Feminino

Jogo 21 15:20 FMU 33 x 00 Cásper Líbero – Masculino

Jogo 22 15:40 PUC 14 x 32 ESPM – Masculino

Jogo 23 16:00 FEI 19 x 00 FGV – Masculino

Jogo 24 16:20 Mauá 27 x 05 Poli – Masculino

16h40 – Semi Feminina – Poli Athena 22 x 05 Mauá

17h00 – Semi Feminina – Belas Artes 00 x 43 Minervas FMU

17h20 – Semi Masculina – FMU 22 x 07 FEI

17h40 – Semi Masculina – Mauá 22 x 05 ESPM

18h00 – Final Feminina – Poli Athena 10 x 07 Minervas FMU

18h20 – Final Masculina – FMU 31 x 07 Mauá